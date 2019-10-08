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Gezi sponsoru 'ya 'li 'den açık destek

’li ’nin yaptığı skandalların biri bitmeden bir diğeri başlıyor. İBB Başkanı , üyesi ve sanıklarından ’ı ve görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği gözler önüne sermişti. Bu sefer de İBB’nin Konser Salonunda düzenlediği organizasyonda 'nda başlayan darbe kalkışmasının finansörü 'nın propagandası yapıldı.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 23:08
Gezi sponsoru Osman Kavala'ya CHP'li İBB'den açık destek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalları hız kesmeden devam ediyor. İşçi kıyımları ve art arda gelen zamların ardından bu sefer de Gezi kalkışması sanıklarına verdikleri destekle gündeme oturdular.

Gezi sponsoru Osman Kavala'ya CHP'li İBB'den açık destek

Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman'ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.

ALKIŞLI PROPAGANDA
CHP'li İBB tarafından Gezi kalkışmasına verilen açık destek bir adım daha ileri götürülerek Gezi Parkında başlayan darbe kalkışmasının finansörü Osman Kavala'nın propagandası yapıldı.

İBB tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen bir organizasyonda Gezi'nin finansörü olarak bilinen tutuklu Osman Kavala'nın fotoğrafı ekrana yansıtılarak akışlandı.

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Gezi sponsoru Osman Kavala'ya CHP'li İBB'den açık destek
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