İnsanlık için kavga değil barış lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Belgrad'da ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamaları:"Sırbistan ile ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacakt. Değerli dostum Vucic'le ülkelerimiz arasında tarihin en iyi seviyesine ulaşan ilişkilerimizle ilgili yeni hedefler belirledik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. Devlet arşivlerimizin ortak sergisini gezdik. Başbakanlığım döneminde İstanbul'da inşa ettiğimiz arşivimiz gerçekten müstesna diyebileceğim bir güzelliği sahip. Bütün bunlarla bizim Sırbistan'la aramızdaki ilişkileri, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, savunma sanayine yönelik alanlarda geliştirmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Anı pulları ise tarihe yeni bir not düşmemize vesile oldu. İşbirliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır.Şüphesiz bunda dostum Vucic'in büyük katkıları var. İş adamlarımızın Sırbistan'daki faaliyet ve yatırımları her geçen gün artıyor. Bu yatırımları teşvik ediyorum. Otomobil, kauçuk, boru imalatı, tekstil alanında faaliyet gösterecek 6 fabrikamızın açılışını yapacağız, bir fabrikamızın da temelini atacağız. Bugün 200 milyon doları aşmıştır Sırbistan'daki yatırımlarımız. Ticaret hacmimiz ise 1,2 milyar dolara yükseldi.TİKA insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra Sırbistan genelinde 30 milyon doları aşan 257 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Turizm sektörümüze önemli katkılarda bulunacağına inandığım Ram kalesinin restorasyonu tamamlandı. Yarın değerli dostumla açılışını yapacağız.Türkiye Maarif Vakfı, Sırbistan'da okul açmaya başlamıştır. Sırbistanlı öğrencilere ülkemizde üniversite imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız yoğun şekilde Sırbistan güzergahını kullanıyorlar. İlk defa Türk polisi Sırp mevkidaşlarıyla çok başarılı görev yaptılar.Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan zirvesini gerçekleştireceğiz. Belgrad- Saraybosna Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz. Sava üzerindeki köprünün temelini atacak olmamız da bölge için çok anlamlı bir mesaj olacaktır. Tüm projelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Bunlar Balkanlar'ın köşe taşları, temel taşları. Artık insanlık için kavga değil barış lazım. Hepimiz için bu gönül köprülerinden artık tebessüm, artık barışın temel taşları oluşturulmalı. Ben inanıyorum ki bu üç ana unsur bunu sağlayacak güçte ve kabiliyette. Bunu da başaracağız."Başkan Erdoğan, Türkiye- Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının basına açık bölümünde şunları kaydetti: "Türkiye- Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor. Bunların artarak devamı için Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı çok önemsiyorum. Bunların bütün bakanlarımızın kendi aralarında yapacakları altyapı çalışmalarıyla birlikte üst düzeyde de bizim yapacağımız çalışmalarla çok daha ileri gideceğine inanıyorum."251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ ile mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı Vucic'in verdiği güçlü desteği unutmamız mümkün değildir. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum.Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.Sırp bir gazeteci, Erdoğan'a, Türkiye'nin Kosova'yı tanımasıyla ilgili bir soru sordu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic araya girerek "Türkiye kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir. Biz burada Türkiye'ye ders verecek değiliz. Bunun bize hiçbir faydası olmayacaktır. Burada kendimizi akıllı göstermiş olmayacaktır. Menfaatlerimizin farklılaştığı yerler olabilir. Sırplar olarak biz iyi ev sahipliği yapamazsak misafirimizi de kendimiz üzmüş, kırmış oluruz" yanıtını verdi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Sırbıstan ziyareti kapsamında ülkenin saygın gazetelerinden Politika'ya mülakat verdi. Erdoğan Sırp gazetecinin ülkede Boşnak azınlık ve Bosna Hersek ile Kosova'yı birleştirmeyi hedeflediği iddia edilen 'Yeşil Koridor' hareketiyle ilgili ' Siz buna destek veriyormusunuz?" sorusuna "Balkanlara yönelik politikamızı din eksenli yürütmüyoruz.Bu coğrafyanın tüm halklarını, Sırp, Boşnak, Arnavut, Hırvat ayırt etmeden, asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de iş birliği içinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. Herkese tavsiyem Balkanlar'da çatışmaları arttırmak yerine geleceğe katkıda bulunacak siyasi projeler üretmeye kafa yormalarıdır. Sırbistan'daki Boşnak azınlık ile Türkiye'deki Sancak kökenli vatandaşlarımız iki ülke arasında bir gönül bağı ve dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Onları ülkelerinin bir zenginlik olarak görüyoruz. Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir. Sırbistan'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bölgesel, etnik, dinsel her türlü milliyetçiliğe karşıyız. Kosova'da tarafların tatmin olduğu ve mutabakata varacağı bir çözüm kabulümüzdür.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın mesajları:Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil.DEAŞ'lı mahkumların sayısı biraz abartılıyor. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, ABD bir çalışma yapacak, biz de bir çalışma yapıyoruz. Şu anda cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim diye çalışılıyor.Önümüzdeki ayın ilk yarısında ABD'ye ziyaret edeceğiz. Sayın Trump'la ikili olarak, heyetlerarası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağız.F-35 süreci uzadı. Temmennim Trump'la görüşmemizde bunu karara bağlayalım.TÜRKİYE ve Sırbistan arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması, Aile ve Sosyal Koruma Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknolojişbirliği Anlaşması, Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptı, Askeri Çerçeve Anlaşması, Kasapciç Köprüsü'nün Yeniden İnşası Hakkında Mutabakat Zaptı, Teknoloji İşbirliği Protokolü, KOSGEB ile Sırbistan Kalkınma Ajansı arasında Mutabakat Zaptı ve Elektronik Haberleşve Posta Servisleri alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.