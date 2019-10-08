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Son dakika: - tezkeresi 'ten geçti

- tezkeresi 'ten geçti. 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı

Giriş Tarihi: 8.10.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 19:45
Son dakika: Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Suriye ve Irak Tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi hakkında yetki veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin süresi bir yıl daha uzatıldı. Kabul edilen tezkere ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi öngörülüyor. 1 yıl daha uzatılan Tezkere ; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile kabul edildi.

TBMM'de kritik gün! Suriye ve Irak tezkeresinin süresi uzatılıyor

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Son dakika: Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
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