O görüntüleri avukat sızdırmış

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin vurulma anından bir süresi sonrasına ait Altuğ Verdi'yi yerde yatarken gösteren görüntüleri servis eden kişi şüpheli avukatı Mehmet Şentürk çıktı.

Trabzon Barosu'na kayırlı olarak çalışan Şentürk'ün iki kardeşinin FETÖ'den işlem gördüğü anlaşıldı.

Şentürk'ün FETÖ/PDY ye müzahir şahısları 2016 yılında ziyâret ettiği belirlendi.

Erkek kardeşi İsmail Hakkı Şentürk ün Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu, savcı olarak görevli iken 667 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir dernekte üyeliğinin bulunduğu, PDY/FETÖ kapsamında *arAnma* kaydının bulunduğu saptandı.

Adem K. isimli şahsın ifadesinde " Mehmet Şentürk isimli şahıs makamıma geldiğinde kardeşi İsmail Hakkı ŞEntürk'ün FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğunu anlattı." şeklinde adının geçtiği belirlendi.

Diğer erkek kardeşi İbrahim Şentürk'ün ise Uzman Tabib olarak görevli iken 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiği saptandı. İbrahim Şentürk hakkında da ifade bulunduğu belirlendi.