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Son dakilka: 'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı büyük ilgi! Başvuru sayfası kilitlendi!

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'nın(), 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına adaylar büyük ilgi gösterince başvurunun yapıldığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Dün yayınlanan başvuru ilanına şimdiye kadar on binlerce kişinin başvurduğu ve ilanın başvuru rekoru kıracağı öğrenildi. THY başvuru şartları belli oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 13:25
Son dakilka: THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı büyük ilgi! Başvuru sayfası kilitlendi!

Türk Hava Yolları'nın() büyüyen filosuna paralel olarak kabin ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katılıdı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçakları filosuna katmaya başlayan THY uçuş ekipleri başta olmak üzere yeni istihdamlar sağlayacak. THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile dün İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle 700 kadın kabin memuru alımı ilanını duyurarak başvuruları başlatmıştı. THY'nin web sitesinden yayınlanan ilana adayların büyük ilgisi başvuru sayfasının kilitlenmesine yol açtı.Dünden itibaren ilana on binlerce kişinin başvurduğu öğrenildi.İlanın başvuru rekoru kırması bekleniyor.

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Son dakilka: THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanı büyük ilgi! Başvuru sayfası kilitlendi!
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