Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ"

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı harekatı başladı

"HER BİRİNİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Ayrıca Başkan Erdoğan "#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek askerlerimize de destek mesajı verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması tüm uluslararası ajanslarda son dakika olarak geçti.