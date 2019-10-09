BirGün Gazetesi'nden çirkin paylaşım! PKK ağzıyla…

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen ve her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda yapan BirGün Gazetesi bu kez de Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlemeyi hedefleyen harekatı itibarsızlaştırma çabasına giren BirGün Gazetesi, harekatın başlama haberini sosyal medya hesabından "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" başlığı ile duyurdu.

Türkiye karşıtı bu skandal paylaşıma ise sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;