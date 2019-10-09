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BirGün Gazetesi'nden çirkin paylaşım! ağzıyla…

ve yanlısı haberleriyle bilinen BirGün Gazetesi, Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal bir paylaşıma imza attı. Operasyonun başlamasıyla birlikte kara propaganda başlatan BirGün Gazetesi, operasyonun haberini sosyal medya hesabından "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" başlığı ile duyurdu. Bu başlık sosyal medyada büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 17:49
BirGün Gazetesi'nden çirkin paylaşım! PKK ağzıyla…

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen ve her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda yapan BirGün Gazetesi bu kez de Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlemeyi hedefleyen harekatı itibarsızlaştırma çabasına giren BirGün Gazetesi, harekatın başlama haberini sosyal medya hesabından "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" başlığı ile duyurdu.

Türkiye karşıtı bu skandal paylaşıma ise sosyal medyadan çığ gibi tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

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BirGün Gazetesi'nden çirkin paylaşım! PKK ağzıyla…
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