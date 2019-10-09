Genel müdür bilgileri alıp rakip firmayla paylaşmış!

Dünyaca ünlü H&M, Zara, Mango gibi giyim mağazalarının tasarımları yapan Türkmen Holding bünyesine bağlı bulunan ATT Tekstilin eski genel müdürü ve maliyetlendirme müdürünün şirkete ait gizli bilgileri rakip firmayla paylaştıkları ortaya çıktı.

ATT Tekstil'de Genel Müdür olarak çalışan Yurdatap Y. ve Maliyetlendirme Müdürü olarak çalışan Özgür G.'nin şirketten istifa ederek rakip bir firmada çalışmaya başlamalarıyla oluşan şüphe üzerine yapılan araştırma sonunda şirket bilgilerinin kopyalandığını fark eden yöneticiler eski çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İŞTEN AYRILIP RAKİP FİRMADA BAŞLADILAR

Yurdatap Y. ve Özgür G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Yurdatap Y. ve Özgür G. hakkında düzenlenen iddianamede olay şöyle anlatıldı: Yurdatap Y. ATT Tekstil firmasında 2007 yılından bu yana genel müdür olarak çalışıyordu. Şirkette müşteri temsilciliği, tasarım, üretim, planlama, satın alma, ürün geliştirme, maliyetlendirme, mali işler direktörlüğünün Yurdatap Y.'ye bağlı çalıştığı, Maliyetlendirme Müdürü Özgür G.'nin de 2017-2018 yılları arasında şirkette çalıştığı tespit edildi. Yurdatap Y. ve Özgür G. bulundukları pozisyondan istifa edip rakip firmada işe başlayınca şirkette iç denetim başlatıldı.

ŞİRKETİN GİZLİ BİLGİLERİNİ ALMIŞLAR

Denetim sırasında eski müdürlerin şirkete ait veri, ticari sır, know-how gibi bilgi ve belgeleri şirket e-mail adreslerinden kendilerine gönderdiklerini, aynı zamanda bu bilgi ve belgeleri flash disk ve harddisk gibi taşınabilir veri aktarım cihazlarıyla şirket dışına çıkarttıkları belirlendi. Genel Müdür Yurdatap Y.'nin şirkete ait sırları ICLOUD hesabına aktararak ulaşılabilir hale getirdiği tespit edildi.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yurdatp Y. ve Özgür G. ifadelerinde, şirkete ait bilgi ve belgeleri almadıklarını bunu yapmak isteseler herhangi bir iz bırakmadan kolaylıkla yapabileceklerini söyledi. 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, Ticari sır, Bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak' suçlarını işledikleri gerekçesiyle yargılanan iki şüpheli 10 yıla kadar hapis istemiyle önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.