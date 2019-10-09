Son dakika haberi: Deprem uzmanından dikkat çeken öneri! "Depremde en güvenilir yer..."

Marmara Denizi'nde yaşanacak deprem hakkında uzmanlar farklı yorumlarda bulunuyor. Ortak kanı ise oradaki fay hattının kırılacağı ve büyük depremin şiddetinin en az 7.0 olacağı... Yalova'da gerçekleştirilen deprem panelinde Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi.

Prof. Dr. Kutağlu: Olası büyük depremde AVM'lerin yüzde 90'ının ayakta kalacağını iddia ederek "Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Güçlü binalara giriyorlar. Depremde AVM'lerin yüzde 90'ı ayakta kalacak. İstanbul'da binlerce AVM var." dedi.