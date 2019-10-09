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haberi: uzmanından dikkat çeken öneri! "Depremde en güvenilir yer..."

İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından bir önerisi de uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan geldi. Silivri'de yaşanan 5.8'lik depremin ardından vatandaşlar toplanma alanlarına akın etti. Birçok aile parklarda sabahladı. 1999'da deprem nedeniyle büyük sıkıntılar çeken 'da gerçekleşen deprem panelinde Prof. Dr. Hakan Kutoğlu; deprem olduğunda AVM'lerde toplanılması gerektiğini savundu. "Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor, güçlü binalarda toplanıyor" diyen Kutoğlu'nun açıklamaları haberimizde...

Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 10:32
Son dakika haberi: Deprem uzmanından dikkat çeken öneri! Depremde en güvenilir yer...

Marmara Denizi'nde yaşanacak hakkında uzmanlar farklı yorumlarda bulunuyor. Ortak kanı ise oradaki fay hattının kırılacağı ve büyük depremin şiddetinin en az 7.0 olacağı... 'da gerçekleştirilen deprem panelinde Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi.

Prof. Dr. Kutağlu: Olası büyük depremde AVM'lerin yüzde 90'ının ayakta kalacağını iddia ederek "Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Güçlü binalara giriyorlar. Depremde AVM'lerin yüzde 90'ı ayakta kalacak. İstanbul'da binlerce AVM var." dedi.

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Son dakika haberi: Deprem uzmanından dikkat çeken öneri! "Depremde en güvenilir yer..."
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