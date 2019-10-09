Suriye ve Irak tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri ile Türkiye ve dünyada gözler Suriye'ye dönük operasyona çevrilirken, TBMM'den Mehmetçik'e destek geldi.Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve Türkiye'ye dönük tehlikeleri önlemek için sınır ötesi operasyon yapmasına olanak tanıyan tezkerenin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere ele alındı. Tezkereye AK Parti'nin yanı sıra CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi. HDP ise her zaman olduğu gibi terör örgütlerinin yanında yer alarak ret oyu kullandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkere kapsamında TSK'nın sınır ötesi operasyon yapma yetkisi 30 Ekim tarihinden itibaren bir yıl (30 Ekim 2020'ye kadar) daha uzatılmış oldu.Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir" denildi.Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona ilişkin siyasi parti temsilcileri değerlendirmede bulundu. HDP dışındaki siyasi partilerden operasyona destek geldi. İşte bazı mesajlar:"Suriye'de bir terör devletine asla müsaade edemeyiz. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Zor bir coğrafya, zor ama çok kıymetli bir operasyon.""Amerika kendi işine bakacak, Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye ayar çekmeye çalışmayacak. Yedi düvele karşı mücadele etmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi burası.""Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır. Şakamız yoktur, zira konu milletin bağımsızlığı ve güvenliğidir. Küresel ve bölgesel senaryo yazanların karşısında 82 milyon tek kale, tek bilek, tek yürektir.""Trump'ın 'koşullarını ben belirledim, sadece IŞİD ile savaşabilirsiniz' hadsizliğine et net cevap, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmak olacak. Biz askerimizin devletimizin yanındayız.""Fırat'ın doğusuna yapılacak bir askeri harekat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli ve gereklidir."