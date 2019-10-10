Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > A Haber Canlı yayın İzle! Barış Pınarı Harekâtı’nı anbean A Haber ile canlı takip et

A Haber Canlı yayın İzle! Barış Pınarı Harekâtı’nı anbean A Haber ile canlı takip et

Başkan Erdoğan’ın az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı resmen başladı. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşım da ‘"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır.’ Dedi. Harekatı ’den takip etmek isteyen pek çok kişi ise ‘A Haber canlı izle’ aramasında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak seçeneğini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 08:20
A Haber Canlı yayın İzle! Barış Pınarı Harekâtı’nı anbean A Haber ile canlı takip et

Barış Pınarı Harekâtı az önce Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri; Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı operasyona başladılar. Operasyonu Ahaber'den canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar 'A Haber canlı izle' seçeneğini aratıyorlar. Sabah.com.tr olarak AHABER canlı izle seçeneğini sizler için hazırladık.

A HABER CANLI İZLE! BARIŞ PINARI HAREKÂTI'NI A HABER İLE TAKİP ET

AHaber CANLI YAYIN

"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ"

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği harekat uluslararası basında da son dakika kodu ile duyuruldu.

REUTERS: YPG'YE AİT MÜHİMMAT DEPOLARI VURULDU

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, F-16'lar YPG/PKK'ya ait mühimmat depolarını vurdu.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi'ne Barış Pınarı harekatıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Gelen son dakika bilgisine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, harekatın uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
A Haber Canlı yayın İzle! Barış Pınarı Harekâtı’nı anbean A Haber ile canlı takip et
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN