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Son dakika: İkinci günde, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı belli oldu

: "'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li 174 oldu."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 20:55
Son dakika: İkinci günde, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bakanlığın Twitter hesabında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gece uçuş görüntülerine yer verildi.

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Son dakika: İkinci günde, etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı belli oldu
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