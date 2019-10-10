Son Dakika: Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada teröristlerin sivil bölgeleri hedef aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamada;

Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı." denildi.

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