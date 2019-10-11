Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı videosu hemen izle! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları...

Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca kişi Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyişe geçmişti. 9 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan konular arasında yerini almayı başardı. Kuruluş Osman dizisi oyuncuları da yayınlanan tanıtımın ardından merak edilmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında;

Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer alan bazı oyuncular belli oldu.

İşte o isimler;