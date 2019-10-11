Üç aşamalı harekât

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı üç aşamalı uygulanacak. Bu aşamalar ve detaylar şöyle:* Birinci aşamada TSK elini çabuk tutacak ve hızla 30 kilometrelik derinliğe girecek. Bu sürenin bir hafta 10 gün olması planlandı. Ancak alandaki duruma göre bu süre farklılık gösterebilecek. Bu aşamada Irak ve Suriye arasındaki yol kontrol altına alınıp terör örgütlerinin lojistik desteği kesilecek. Çünkü PKK-YPG'nin hemen hemen tüm lojistiği bu yok üzerinden geliyor.* İkinci aşamada kontrol altına alınan bölgeler güvenli, insanların yaşabileceği hale gelecek şekilde terör unsurlarından tamamen temizlenecek, stabil hale getirilecek.* Üçüncü aşamada, Türkiye'de bulanan Suriyeliler'in de ülkelerine dönebileceği şekilde sosyal yaşamı destekleyecek adımlar atılacak. Bunun örnekleri daha önceki iki harekattan sonra yaşanmıştı.