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1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi!

'da 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, bir evin kapısının önüne terk edilmiş bulundu. Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 12:38
1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi!

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi.

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1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi!
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