Barış Pınarı Harekatı aleyhine fotoğraflarla manipülasyon çabası

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, Anadolu Ajansının (AA) Halep'te çekilmiş fotoğrafını harekat sırasında görüntülenmiş gibi paylaşarak bu yönde algı oluşturmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları sürüyor.

AA Foto muhabiri İbrahim Ebu Leys'in Kasım 2016'da Halep'teki bir hava saldırısında objektifine yansıyan bir çocuğun başka bir çocuğu taşıdığı kare, sosyal medyada manipülatörler tarafından harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtılmak istendi.