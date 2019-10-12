Son dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 oldu! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekat kapsamında şu ana kadar 415 terörist etkisz hale getirildi.Öte yandan, Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu." ifadelerine yer verildi.

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