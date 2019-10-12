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’na hakarete 121 gözaltı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Barış Pınarı Harekâtı’na hakarete 121 gözaltı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yapanlara yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda İzmir'de Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık" açıklamasnda bulundu.
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Barış Pınarı Harekâtı’na hakarete 121 gözaltı
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