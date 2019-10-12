Gazetecilere keskin nişancıyla saldırı: 2 yaralı

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BUGÜN NELER OLDU

Kamışlı'da sivillerin evine giren keskin nişancı teröristler, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden harekatı takip eden gazetecilerin bulunduğu otelin restoran kısmındaki basın merkezine ateş açtı. Merminin isabet ettiği basın merkezinin camlarının kırılması sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ve Ahmet Kaplan hafif şekilde yaralandı. Saldırıdan sonra sınırdaki birlikler Kamışlı'da belirlenen hedefleri ateş altına alındı. Kentten dumanlar yükseldi. Saldırıdan dakikalar sonra ikinci kez ateş açıldı. Bunun üzerine özel harekat polisleri gazetecileri binadan tahliye etti. aHaber Muhabiri Ahmet Çelik "Hepimiz o an kendimizi yere attık. Suriye tarafındaki tünellerde mazgallar var ve teröristler o mazgallardan keskin nişancı ateşi yapıyor" dedi. Saldırıda hafif yaralanan Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Yasir Ergir "Cam koluma saplandı. İlk anda mermi geldi sandım" diye konuştu.