Önce evlerini yıktılar sonra katlettiler

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Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı havan mermisi ile şehit olan anne Fatma Yıldız (48) ve 2 kızının, 2016'da hendek kazan teröristler tarafından evlerinin yıkıldığı ortaya çıktı. Dört ay önce TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşen anne ve kızları Leyla (15) ile Emine (12) apartmanın önünde sohbet ederken, teröristlerin attığı havan mermisiyle şehit oldu. Leyla'nın Fırat Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi ve Emine'nin ise Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokul 7'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Anne ve kızları memleketleri Şırnak'ın İdil ilçesinde gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilen şehitlerin yakınları "Vatan sağ olsun" dedi.