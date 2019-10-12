Sivillere bomba atanları dünya görüyor

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehit Cihan Güneş'in cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammet bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek.Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği bu dönemde, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.