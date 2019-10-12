STK’lardan Barış Pınarı’na destek

BUGÜN NELER OLDU

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek verdi. TOBB, Türkiye Barolar Birliği, Hak-İş, Memur-Sen, TESK, Türkiye Emekliler Derneği, Türk-İş, TİSK, Kamu-Sen, TZOB'un aralarında yer aldığı STK'lar ortak bildiriyle, Barış Pınarı Harekâtı'nın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığı, evrensel hukuka uygun olduğu mesajı verdi. Bildiriyi okuyan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör gruplarına göz yumulamaz. Masumları katleden ve ülkemiz güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile başlayan tüm bu operasyonlar ile Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine cevabı en güçlü şekilde vermektedir" dedi.Bildiride, "Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız" denildi.Sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiği belirtilerik, şunlar vurgulandı: "Türkiye'nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Geçmişte de olduğu gibi Türk Ordusu, 'selam Türk'ün bayrağına' şeklinde karşılanmaktadır. Bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Önümüzdeki haftada, tüm teşkilatlarımızla bu bildiriyi yeniden paylaşıp, ülke genelinde yaymış olacağız. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."