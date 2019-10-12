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Son dakika: 'nda flaş! 18 köy PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik bir terör koridorunu önlemek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı, 'nda bu sabah Rakka'nın kuzeydoğusunda yapılan operasyonda 18 köy kurtarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 12:05
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda flaş! 18 köy PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Kişto köyü teröristlerden böyle temizlendi

Suriye Milli Ordusu Bariş Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli ordu Rakka'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK lı öldürüldü.

Kurtarılan köyler:

(Nus Tel, Rajm İnva, Um Curn Elsavavin, Camus, Lezge, Elarida, Huveyran, Elvasta, Şokan, Eltervaziye, Elzeydi, Elnebhan, Elhalidiye, Elhuveyra Elkebir, Elhuveyra Elsagir, Elfilo, Elgacir ve Elgazil)

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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda flaş! 18 köy PKK'dan temizlendi
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