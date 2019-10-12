Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda flaş! 18 köy PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Kişto köyü teröristlerden böyle temizlendi

Suriye Milli Ordusu Bariş Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli ordu Rakka'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK lı öldürüldü.

Kurtarılan köyler:

(Nus Tel, Rajm İnva, Um Curn Elsavavin, Camus, Lezge, Elarida, Huveyran, Elvasta, Şokan, Eltervaziye, Elzeydi, Elnebhan, Elhalidiye, Elhuveyra Elkebir, Elhuveyra Elsagir, Elfilo, Elgacir ve Elgazil)