Başımız dik hainleri sevindirmeyiz

Barış Pınarı Harekâtı şehitleri Uzman Çavuş Hacı Bebek ile Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu Kahramanmaraş ve Ankara'da, Azez'deki üs saldırısının şehitleri uzman onbaşı Yunus Mermer ile Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Konya ve Bilecik'te son yolculuklarına törenle uğurlandı.



ALBAYRAĞI DAMATLIĞIN YAPTIK OĞUL

Şehit Mermer'in memleketi Konya'daki Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'ta düzenlenen cenaze törenine 20 bin vatan sevdalısı katıldı. 2017'de göreve başlayan şehit onbaşının tabutu başına gelen anne Nejla Mermer, tabut üzerindeki Türk bayrağını okşayarak "Oğlum, bu albayrak senin damatlığın" dedi. Şehidin kız kardeşi Fatma Zehra Mermer ise "Abi, polis olup senin intikamını alacağım. Ağlayıp, PKK'lı hainleri sevindirmeyeceğim. Sen bizim gururumuzsun. Bak abi, gözümden bir damla yaş bile dökülmedi" ifadelerini kullandı. Şehit Yunus Mermer'in naaşı Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.



BUGÜN BIZIM DÜĞÜNÜMÜZ

Şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) için memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törende şehidin babası Kemal, annesi Rabia, eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur (11), oğlu Samet (21) ve kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Gülseren Bebek, "Bugün bizim düğünümüz. Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz" dedi. Babasının beresini başına takan Ezgi Yağmur Bebek de "Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Seninle gurur duyuyorum babam" dedi. Şehidin naaşı, Kerpetenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Azez şehidi Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in cenazesi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Nezahat Bilgen, "Benim oğlum çok güçlüydü. Ağlamayın çünkü benim vatan sevdalısı oğlum gülüyor" diye konuştu.



DEVLET ERKANI ŞEHİT TOPÇU'NUN CENAZESİNDE

BARIŞ Pınarı Harekâtı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar, askerler ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Topçu, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi.

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