Başkan Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım olarak Fuat Bey'in bir cevabı var, gerekse parti sözcümün bu konuda sabahleyin zaten bir cevabı oldu. Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok. Bizden başka mücadelesini veren olmadığı halde öyle bir yere doğru savruluyor ki, biraz sabırla yeri geldiğinde arkadaşlarım gerekeni söylediler ama tabii bizlerden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz. Çünkü orayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz kabul ediyoruz. Bizden başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ifadeyi kullanan var mı dünyada? Yok. Ne diyorlar? Kıbrıs diyorlar. Sadece biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Aşağıya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diyoruz. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, kendisi neyin mücadelesini veriyor? İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir."

Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin normalleşmesi, oradaki iç savaşın bitirilmesi noktasındaki etkisinin ne olacağına yönelik soruya da Erdoğan, burada bir defa bir sınır ötesi harekat olduğunu söyledi.

Bunun sosyolojik bir olay olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Tamamıyla adeta teröre karşı verilen bir mücadeleyle burada 32 kilometre derinlikte, bir de 444 kilometre batıdan doğuya bir alan. Bu alan temizlendikten sonra bu işe nokta konulabilir. Ama önce bu alanı bir defa temizlememiz lazım. Çünkü matematik bir olay olsa iki kere iki dört dersiniz, bitirirsiniz ama böyle bir şey değil. Bunun zamanlaması diye bir şey de olmaz, ancak yol haritası olur. Bu yol haritası da 32 kilometre derinlik, 444 kilometre de Batı'dan Doğu'ya çarptık mı bir alan meydana geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 109 kilometrekare alan kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu alanın temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Temizlensin ki biz de şu anda çadırlarda olan tüm Suriyelileri, yani oraların gerçek sahiplerini evlerine gönderelim. Onlar evlerine gittiğinde, onların tüm lojistik noktada da desteklerini biz sağlamaya çalışırız. Bu gün böyle teröristlerin yanında duran Batılı dostlar, silah yardımı yapanlar, kendilerinin hepsine söyledim. Para verseler de, vermeseler de herhalde şöyle vefakar, cefakar bazı donörler çıkar biz onlarla beraber oralarda Cerablus'ta olduğu gibi, El-bab'ta olduğu gibi adımları atarız. Onları da topraklarına yerleştiririz." şeklinde konuştu.