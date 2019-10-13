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Başkanı 'ten 'e destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver ’e bir destek de Erzurum’dan geldi. Başkanı , sosyal medyada yayınladığı mesajda "Erzurumspor’umuzun kapıları daima açık… St. Pauli kulübünü kınıyor, Cenk kardeşimi kahraman Mehmetçiğe verdiği destekten ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 19:34
Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten Cenk Şahin'e destek

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik'e sosyal medya hesabından destek mesajı yollayan Cenk Şahin, Alman kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Cenk Şahin'e Almanya'daki pek çok Türk taraftar destek çıkarken bir mesaj da Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten geldi.

Üneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerle Cenk Şahin'e "yanındayız" dedi: İşte Üneş'in Twitter'den yayınladığı mesaj:

"Gönlünde Türkiye sevdası olan her kardeşimize olduğu gibi yüreği vatan aşkıyla çarpan Cenk Şahin kardeşime de dadaşlar diyarı Erzurum'un, Erzurumspor'umuzun kapıları daima açık… St. Pauli kulübünü kınıyor, Cenk kardeşimi kahraman Mehmetçiğe verdiği destekten ötürü kutluyorum" dedi.

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Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten Cenk Şahin'e destek
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