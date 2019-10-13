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İphone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max fiyatı ne kadar oldu?

Her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği lansman ile yeni modellerini kullanıcılarının beğenisine sunan Apple, bu sene satışa sunduğu modellerini 10 Eylül tarihinde yaptığı tanıtım ile açıkladı. İphone 11, 11 Pro ve IPhone 11 Pro Max modellerini tanıtımı sunan firma, Türkiye pazarına girişi ise 18 Ekim olarak belirlemişti. Peki, yeni iphoneların fiyatları ne kadar? IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 15:21
İphone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max fiyatı ne kadar oldu?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan teknoloji firması Apple, 10 Eylül tarihinde yeni telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kullanıcılar tarafından oldukça sevilen 3 modeli satışa sunan Apple'ın yeni telefonlarını Türkiye pazarına getirmesi ise 18 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki, İphone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? Özellikle telefona sahip olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İphone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max ne kadar?

İPHONE 11'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? İPHONE 11 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...

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İphone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max fiyatı ne kadar oldu?
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