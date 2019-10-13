Resulayn temizlendi Tel Abyad sırada

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde, operasyonun Tel Abyad ile birlikte iki önemli ayağından biri olan Resulayn'ın ilçe merkezinde kontrol sağlandı. İşte 4'üncü günde yaşananlar;

Resulayn'da kontrol ele geçirildi! İşte YPG'nin elindeki ABD zırhlıları!





459 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Resulayn ilçe merkezi ile birlikte Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı. Tel Abyad ve Resulayn çevresinde 18 köy ve kasaba terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi. Fırat'ın doğusundaki PKK/ YPG hedefleri savaş uçakları ve obüs atışları ile vurulurken 459 terörist de etkisiz hale getirildi.

Haseke'den Lazkiye ilçesine kadar uzanan M4 karayolunun Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanan bölümünü elinde tutan terör örgütünün en önemli bağlantı yolunun kontrolü TSK'ya geçti. Yolun kontrolünün TSK'ya geçtiğini bilmeyen PKK/YPG'li militanlar M4 kara yolu üzerinde yakalandı.

YPG/PKK'lı teröristler, söz konusu kara yolunun Fırat'ın doğusunda kalan kısmını lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Resulayn'da yol kontrolü yapan SMO güçleri ile bir aracın sürücüsü arasında çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen sürücünün terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından birinin şoförü olabileceği belirtildi.



SINIR İLÇELERİNDE EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik obüs atışları devam ediyor. Teröristlerin Tel Abyad'ın doğusunda SİHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakması nedeniyle gökyüzünde yoğun duman oluşuyor.

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14-15-16 Ekim günleri eğtime ara verildiğini bildirdi.



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KAMPLARI YERLE BİR

HAREKAT kapsamında Resulayn'da terör örgütü YPG'nin yanı sıra MLKP, TİKKO ve MKP terör örgütlerinin kampları da tam isabetle vuruldu. Koordinatları MİT mensuplarınca belirlenen operasyonda 57 terörist öldürüldü. Öldürülenler arasında MLKP sözde Rojava Komutanlığı Merkez Komite üyeleri de var. Resulayn'daki bu kamplarda teröristler bomba ve silah eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye gönderiliyordu.

Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor



DUALARINIZLA BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajlarını Twitter hesabından görüntülü olarak paylaştı. Kahraman komandolarımızdan asil milletimize mesaj var" başlığıyla yayımlanan vidaoda bir komando, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terörist unsurlarını bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum. Bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler" mesajını verdi. Bir başka komando da ailesine kendisini yetiştirdikleri ve devlete hizmetleri için teşekkür ederek, "Biz buraya ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla giriyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden ve babamdan Allah razı olsun" ifadesini kullandı. ANKARA



HULUSİ AKAR HAREKÂT MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Barış Pınarı Harekat Merkezi'ne gelerek operasyondaki son durumu sahada inceledi. Akar, ABD askerlerinin Ayn El Arap'da vurulduğu iddialarına "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. ABD'lilerle gerekli koordinasyon yapılıyor. Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi. Bakan Akar daha sonra Ankara'da şehit Ahmet Topçu'nun cenazesine katıldı.