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haberi: 'daki teröristlerin kaçma anı anbean kameralara yansıdı!

Suriye’de Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’nda bölgesinde kontrol sağlandı. Resulayn bölgesinde sağlanan kontrolün ardından teröristlerin geri çekilme anları ise kameralara anbean yansıdı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:30
Son dakika haberi: Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı anbean kameralara yansıdı!

haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor.

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Son dakika haberi: Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı anbean kameralara yansıdı!
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