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haberi: 'ın kontrol altına alınması an meselesi! Akçakale'deki gazeteciler hedef alınıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla devam ederken bölgeden haberleri de peş peşe geliyor! Bugün, operasyonun beşinci günündeyiz dün 'a girilmişti, bugün ise bölgesinin kontrol altına alınması artık an meselesi. Türk ordusu ile SMO ordusu askerleri karadan ilerleyişini sürdürürken obüsler de havadan terör örgütlerini hedef alıyor. Öte yandan A Haber canlı yayınındaki görüntülerde terör örgütü tarafından atılan havan mermilerinin gazetecileri hedef alındığı açıkça görülüyor. İşte operasyondan son dakika gelişmeleri...

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 10:31
Son Dakika haberi: Tel Abyad'ın kontrol altına alınması an meselesi! Akçakale'deki gazeteciler hedef alınıyor...

Milyonların duasını alan Türk Silahlı Kuvvetleri, doğusundan ve batısından ilerlediği ilçe merkezinde de kontrolü sağlamaya çok yakın. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında yayın yapan gazeteciler de sık sık terör örgütü tarafından hedef alınıyor. Bu noktada Tel Abyad neden önemli? Tel Abyad'ın özgürleştirilmesinin ardından PKK ile YPG'nin Kamışlı ile Ayn El Arap arasındaki bağı da koparışmış olacak. YPG kontrölündeki Suluk beldesi de ele geçirildi, bilgileri haberimizde...

CANLI YAYINDA GAZETECİLERE HAVAN ATILDI O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Son Dakika haberi: Tel Abyad'ın kontrol altına alınması an meselesi! Akçakale'deki gazeteciler hedef alınıyor...
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