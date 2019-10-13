Son Dakika haberi: Tel Abyad'ın kontrol altına alınması an meselesi! Akçakale'deki gazeteciler hedef alınıyor...

Milyonların duasını alan Türk Silahlı Kuvvetleri, doğusundan ve batısından ilerlediği Tel Abyad ilçe merkezinde de kontrolü sağlamaya çok yakın. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında yayın yapan gazeteciler de sık sık terör örgütü YPG tarafından hedef alınıyor. Bu noktada Tel Abyad neden önemli? Tel Abyad'ın özgürleştirilmesinin ardından PKK ile YPG'nin Kamışlı ile Ayn El Arap arasındaki bağı da koparışmış olacak. YPG kontrölündeki Suluk beldesi de ele geçirildi, son dakika bilgileri haberimizde...

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