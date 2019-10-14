‘Şehitlerimizin kemikleri sızladı’

BUGÜN NELER OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Facebook hesabından yaptığı, Barış Pınarı Harekâtı'nı destek vermeyen ve 1974'teki Barış Harekâtı'nı da onaylamayan açıklamasıı büyük tepkiye neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan paylaştığı açıklamada Akıncı'nın terör örgütü PKK/ PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelede Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yaptığını vurguladı. Oktay şunları kaydetti: "Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekâtı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı'nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Akıncı'nın açıklamasının basiretsizlik ve saygısızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Barış Pınarı Harekâtı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır. Sayın Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekâtı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım. Sayın Akıncı, size Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız. Kıbrıs Barış Harekâtı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekâttır. Barış Pınarı Harekâtı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız. Sayın Akıncı, keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız. Bu açıklamaları kınıyoruz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı'nın açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Bizden başka mücadelesini veren olmadığı halde öyle bir yere doğru savruluyor ki, bizlerden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kıza zamanda verecektir."