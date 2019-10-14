Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin flaş mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Şu anda bir çok dedikodular var. Büyükelçilik vasıtasıyla bunun yanında Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı. Seneyi devirdi, Münbiç boşaltılmadı.

"BİZ GERÇEKLERİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şu anda da aynı taktiği içerde ve dışarda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Ortada şehitlerimiz var. Havan topları neticesinde yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var. İstediği kadar hedef saptırsınlar, gerçekleri halkımız görüyor. Biz de medya vasıtasıyla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bunları görüyorlar. Dün Merkel'le önceki gün Boris Johnson'la görüştüm. Bir çok gerçeği bilmediklerini gördüm. Kendilerine bu gerçekleri de anlattım.

Burada samimi bir yaklaşımınız varsa sizler koalisyon güçleri içindesiniz, biz de içindeyiz. Sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz, bizim bir şeyimizi gizlemeye çalışıyorlar. Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. Biz bir terör örgütünün baskısı altındayız. 5. maddede bunların bizim yanımızda yer alması lazım.

NATO 5. MADDE KONUSUNDA DA ŞU ANDA PASİF...

Siz NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yoksa teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Yaptıkları şeylerin gayesi nedir? Bunu anlamak mümkün değil. NATO üyesi ülkeler içinde halkı Müslüman olan tek ülke Türkiye.. Acaba buradan... NATO 5. madde konusunda da şu anda pasif...

BİZ DEVLETİZ KARŞIMIZDA TERÖR ÖRGÜTÜ VAR

Belli konuşmaları yaptıktan sonra Johnson mesela ben neler yapabilirim noktasına geldi. Biz devletiz, karşımızda terör örgütü var. Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur.

Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 5850'ye ulaştı. 500 ölü var, 26 yaralı, 24 teslim olan var.