Son dakika haberi: Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı anbean kameralara yansıdı! İşte o görüntüler...

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor.