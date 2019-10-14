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Son dakika haberi: Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı anbean kameralara yansıdı! İşte o görüntüler...
Son dakika haberi: Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı anbean kameralara yansıdı! İşte o görüntüler...
Suriye’de Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’nda Resulayn bölgesinde kontrol sağlandı. Resulayn bölgesinde sağlanan kontrolün ardından teröristlerin geri çekilme anları ise kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 14.10.2019 08:07Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 08:07
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor.