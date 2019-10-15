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Başkan Erdoğan basınına konuştu

Başkan Erdoğan basınına Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu. Erdoğan "Teröristler 300 bin Kürdün evine dönmesine engel oluyor. Uluslararası toplum harekete geçmeyince biz adım attık. Arap Birliği insani krizin çözümü için ne yaptı?" dedi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:05
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu
Başkan Erdoğan Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme aldı. Başkan Erdoğan ""Teröristler 300 bin Kürdün evine dönmesine engel oluyor. Uluslararası toplum harekete geçmeyince biz adım attık" dedi.
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Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu
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