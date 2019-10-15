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Eski İmar ve İskân Bakanı ve eski Milletvekili hayatını kaybetti.

hükümetinin bakanlarından, eski milletvekili  hayatını kaybetti. Ali Topuz, 15(IV), 16(V), 18, 20, 22. Dönem Milletvekili. 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Topuz, evli ve 2 çocuk babasıdır.22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:14
Eski İmar ve İskân Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz hayatını kaybetti.

CHP hükümetinin bakanlarından, eski milletvekili Ali Topuz hayatını kaybetti.

ALİ TOPUZ KİMDİR?

Ali Topuz, 1932'de Rize Çayeli'nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında büyük inşaat projeleri uyguladı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi.

İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. 15(IV), 16(V), 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Topuz, evli ve 2 çocuk babasıdır.22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.

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Eski İmar ve İskân Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz hayatını kaybetti.
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