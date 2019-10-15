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saldırısında bacağından yaralanan çocuk konuştu

’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne düşen nedeniyle yaralanan 14 yaşındaki , balkonda oturdukları sırada bombanın patladığını belirterek, "Bombanın patladığı yere gittim. İkinci bomba geldi, ikinci bombada yaralandım. Birinci bombada kimseye bir şey olmadı. İkinci bombada bir kadının eli koptu, bir çocuğun eli kesildi" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:22
Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk konuştu

Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Suriye tarafından atılan havan topu saldırısında yaralanan çocuk o anları anlattı

Saldırıda bacağından yaralanan 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Sadun Tuncer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesinde o anları anlatan Sadun Tuncer, "Bacağımdan yaralandım. Taşlıca köyündeydim. Biz balkonda otururken bomba patladı. O esnada bombanın patladığı yere gittim. İkinci bomba geldi, ikinci bombada yaralandım. Birinci bombada kimseye bir şey olmadı. İkinci bombada bir kadının eli koptu. Bir çocuğun eli kesildi" diye konuştu.

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Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk konuştu
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