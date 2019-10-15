Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

Son Dakika Haberi: 'ten çekildiğini açıkladı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ederken öncülüğündeki koalisyondan flaş açıklama geldi. Koalisyon, "'de 'ten çekildik." şeklinde bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:26
Son Dakika Haberi: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Münbiç'den askerimize saldıran 15 hain etkisiz hale getirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN