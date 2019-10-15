Son Dakika Haberi: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

Son Dakika Haberi: ABDMünbiç'ten çekildiğini açıkladı
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ederken ABD öncülüğündeki koalisyondan flaş açıklama geldi. Koalisyon, "Kuzey Suriye'de Münbiç'ten çekildik." şeklinde bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:13Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:26
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.