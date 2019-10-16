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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti Grup Toplantısına asker selamı ile girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'na katıldı. toplantı salonuna girdiği sırada asker selamı verdi. Bakan Akar'ın asker selamına karşılık salondan "Halkın seninle gurur duyuyor." sloganları duyuldu.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 13:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti Grup Toplantısına asker selamı ile girdi

AK Parti Grup Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara karşılık veren Akar, asker selamı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan asker selamı

'TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR' SLOGANLARI
Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde sürerken operasyon için yoğun mesai yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir destek de AK Parti Grup Toplantısı'nda geldi. "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla toplantıya gelen Akar, partililere asker selamı ile karşılık verdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti Grup Toplantısına asker selamı ile girdi
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