Batı ve rejim Suriye'yi imha etti! Onların aksine Türkiye'nin önceliği sivillerin güvenliği

Türkiye, Suriye'de terör hedeflerine yönelik düzenlediği tüm operasyonlarda sadece teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmasına, sivil ve masum kişilerle altyapıların zarar görmemesine azami önem verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, siviller, tarihi ve kültürel dini yapılar, altyapı tesisleri ile müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı.

Bu durum, Anadolu Ajansının (AA) dün Tel Abyad ilçe merkezinden yaptığı canlı yayında da görüldü. Teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğü kentte, sükunet ve güven ortamının hakim olduğu AA kameralarına yansıdı.

ABD ve Rusya'nın aksine Türkiye'nin önceliği sivillerin güvenliği

AFRİN'DE OPERASYON SIRASINDA İNSANİ YARDIMLAR DAHİ AKSAMADI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu konudaki hassasiyeti, son olarak Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı neticelendirildiğinde gözler önüne serilmişti.

AFRİNLİLER ZEYTİN DALI HAREKATI İLE BİR YILDIR GÜVENDE

Mart 2018'de noktalanan harekatın ardından ilçeye girildiğinde, merkezde sadece teröristlerin mevzi yaptığı ve güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği noktalarda hasar bulunduğu görüldü.

Başta hastane ve cami olmak üzere diğer binalarda tek kurşun izine dahi rastlanmazken, operasyon sırasında da Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç gibi uluslararası merciler de Türkiye'nin bu hassasiyetine dikkati çeken açıklamalar yapmıştı.

SİVİL HASSASİYETİ AFRİN'DEKİ BİNALARDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Kızılhaç, Türkiye'nin verdiği güvenceler sayesinde, Suriye içinden Afrin'e insani yardımlarını rahatlıkla ulaştırabilmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 6 Şubat 2018'deki açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen bölgede insani yardımların ulaştırılmasında sorun yaşanmadığını vurgulamıştı.

Bunun bir örneği, 23 Şubat'taki operasyonda görülmüştü. TSK, Afrin'e farklı yönlerden ilerleyen iki konvoyu tespit ederek takibe almış, söz konusu konvoylardan sadece mühimmat yüklü olduğu tespit edileni vururken, sivillere ait konvoyu hedef almamıştı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRDEN TEMİZLEDİĞİ TEL ABYAD BÖLGESİ

MUSUL'DA OPERASYONUN FATURASINI SİVİLLER ÖDEDİ

Türkiye'nin aksine sivil hassasiyetini operasyonlarında en geri planda tutan ABD ordusu, terör örgütü DEAŞ'a karşı, sözde yerel ortakları vasıtasıyla, Irak ve Suriye'de düzenlediği operasyonlarda büyük yıkımlara yol açtı.

MUSUL'DA ENKAZ ALTINDAN CESET ÇIKARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD, Irak'ta "DEAŞ'ın kalesi" konumundaki Musul kentini örgütten temizlemek için 9 ay boyunca hava saldırısı düzenledi. Ekim 2016'da başlayan operasyonun neticesinde kent, örgüt mensuplarından temizlendi ancak harabeye dönüştü. Operasyon sonrası kente girildiğinde birçok sivilin enkaz altında kaldığı görülmüştü.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Mart 2019'da yaptığı yazılı açıklamada, enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720'ye ulaştığı belirtilmişti. Açıklamada, 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54 cesedin ise kimliğinin belirlenemediği kaydedilmişti.

RAKKA'NIN YÜZDE 90'I YIKILDI, KENT TOPLU MEZARLIĞA DÖNDÜ

ABD, Suriye'deki müttefiki terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle DEAŞ'ı Ekim 2017'de Rakka'dan çıkarmıştı.

RAKKA'DA TOPLU MEZARLARDAKİ SİVİLLER YENİDEN DEFNEDİLİYOR

AA'nın geçmiş dönemlerde çektiği görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlenmişti. Rakka, Suriye'de ABD'nin saldırıları sonucu en çok sivil kaybın yaşandığı il oldu. Rakka'dan sessizce çıkarılan toplu mezarlar, katliamın boyutlarını ortaya çıkardı.

İç savaş öncesi iki ana mezarlığın bulunduğu Rakka'da, YPG/PKK'nın ABD destekli operasyonu sırasında ölenler, buralara defnedilmezken, Kasım 2016-Ekim 2017 döneminde rastgele boş alanlara gömüldü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 28 Mart 2019'daki raporunda, operasyon süresinde Rakka'da çoğu sivil 543'ü çocuk, 346'sı kadın yaklaşık 2 bin 323 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü de (Amnesty International) 5 Haziran 2018'deki açıklamasında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka operasyonu sırasında sivil kayıplar verildiğini belirterek, ABD, Fransa ve İngiltere'yi "sivil kayıpları ve kentteki yıkımın boyutunu itiraf etmeye" çağırmıştı.

RAKKA

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON SURİYE'DE 3 BİNDEN FAZLA SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Saldırılar sonucunda çoğu Rakka'dan olmak üzere 560 bin sivil de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

AA, topraklarını terk eden ancak çareleri olmadığı için evlerine dönmek zorunda kalan az sayıda sivilin, harabeye dönen kentte zor şartlarda verdiği yaşam mücadelesini sık sık haberleştirmişti. AA'nın servis ettiği görüntülerde, caddelerin iki tarafındaki binaların tamamen yıkıldığı, araçların enkazların altında kaldığı görülmüştü.

Şiddetli saldırılar nedeniyle kepenkleri kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenkleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin boş olduğu görüntülere yansımıştı. Kent merkezine dönen yaklaşık 20 bin sivil, halen yoksulluk ve işsizlik sorunu yaşıyor. Çocukların büyük kısmı ise ailelerine destek olmak için okula gidemezken, okul ve oyun yerine günlerinin neredeyse tamamını çöplüklerde plastik atıkları toplayarak geçiriyor.

RUSYA'NIN HALEP'TEKİ KATLİAMI

Rusya'nın Suriye'deki sözde DEAŞ karşıtı operasyonlarında takındığı tavır, ABD'den farksız oldu.

HALEP

RUSYA 4 YILDIR SURİYE'DE VARLIK GÖSTERİYOR

Eylül-Aralık 2016'da müttefiki Beşşar Esed rejimi güçlerinin, kuşatmada tuttuğu doğu Halep'e yoğun saldırılar düzenleyen Rusya, kentin bu kısmını adeta haritadan sildi. Rus savaş uçakları, kentin doğu mahallerinde sivilleri doğrudan hedef aldı.

SNHR'den alınan bilgiye göre, 3 aylık kuşatma döneminde Rusya'nın hava saldırılarında 71'i kadın, 121'i çocuk, 442 sivil öldürüldü. 45 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere tehcir edildi.