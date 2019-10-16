Ben okula gönderdim onlar dağa kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 21 yaşındaki kızı Çiğdem Kaya'yı geri almak amacıyla Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önüne devam eden oturma eylemine katıldı. Oturma eylemi 44'üncü gününe ulaşırken, 4 yıl önce lise ikinci sınıfta okurken kızının dağa çıkarıldığını belirten baba Yasin Kaya, kızının okuyup öğretmen olmak istediğini söyledi. Kızı Çiğdem'i okula gönderdiğini ancak kızının dağa kaçırıldığını belirten baba Kaya, "Kızımı götüren kişi şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Hep HDP yapıyor, ben çocuğumu okula gönderdim onlar kaçırdı. Benim ailem tertemiz bir ailedir, benim kızım masumdu. Kızım okulu çok seviyordu, öğretmen olmak istiyordu. Bugüne kadar hiçbir haber alamadım kızımdan. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Benim kızım okulda arkadaşı ile birlikte götürüldü, arkadaşı 20 gün içerisinde geri geldi fakat benim kızım yok" ifadelerini kullandı. Kızına seslenen acılı baba, "Kızım beni duyuyorsan kaç gel, ben seni yine okutacağım. Gel devlete sığın, devlet sana bir şey yapmaz. Devlet anadır, babadır. Sen çocuktun gittin, seni kandırdılar. Gel ne olursun gel, seni yine okutacağız, korkma gel. Ben senin babanım dediğimi yap ve terörden kaç gel. Eğer beni izliyor ve görüyor isen kaç gel, kapım sana açık gel" dedi.Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eyleminde aileleri tehdit ettiği için tutuklanan Süleyman Büyük hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Sanık silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor. Büyük, 2 Eylül'de oturma eylemine karşı çıkmış ve aileleri tehdit etmişti.