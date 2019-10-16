Eski milletvekili Topuz vefat etti

BUGÜN NELER OLDU

Eski bakanlardan ve bir dönem CHP'den milletvekilliği de yapan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz'un önceki gece İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü. Ali Topuz, iki çocuk babasıydı. SABAH