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Eski milletvekili Topuz vefat etti

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Eski milletvekili Topuz vefat etti
Eski bakanlardan ve bir dönem CHP'den milletvekilliği de yapan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz'un önceki gece İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü. Ali Topuz, iki çocuk babasıydı. SABAH
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Eski milletvekili Topuz vefat etti
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