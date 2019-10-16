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: ’a roket ve atıldı: 3 kişi yaralandı

’ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:29
Son dakika: Şırnak’a roket ve havan topu atıldı: 3 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika: Şırnak’a roket ve havan topu atıldı: 3 kişi yaralandı
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