25 bin binada sıfır atık hedefine ulaştık

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli'nin (TÜRKTAY) düzenlediği, "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" programına katıldı. Konuşmasına, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere dualarını göndererek başlayan Emine Erdoğan, artık tüm dünyada "kullan at" prensibinin terk edilerek, "kullan ve atma" prensibinin uygulanmaya başlanması gerektiğine dikkat çekti. Emine Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve kamu kurumlarında başlattıkları, Sıfır Artık Projesi'yle kısa zamanda epey yol kat ettiklerini belirterek, "Proje yalnızca kamuda ve belediyelerde değil, özel sektörde de karşılığını buldu. Her şeyden önemlisi halkımızın vicdanlarında hak ettiği yeri edindi. 2019 yılı sonu itibarıyla, 25 bin binada sıfır atık uygulamasına geçme hedefini koymuştuk. Bu hedefimize 2 ay önceden ulaştık. Bu hız, sıfır atık hedeflerimizin geleceği hakkında bir teminat niteliğindedir" ifadelerini kullandı. Sıfır atık yönetim sisteminin, 2023'e kadar tüm ülkede uygulamaya konulması, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç sağlanması, 100 bin kişiye istihdam getirmesi ve yüzde 35 oranında geri kazanım hedefleri olduğunu bildiren Erdoğan, "İnşallah bu hedeflerimizi tutturacağız" dedi.