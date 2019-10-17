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'li Belediye Başkanı tutuklandı

'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:31
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

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TUTUKLAMA KARARI

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
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