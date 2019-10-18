Ak Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park

Ak Partili İBB Meclis Üyeleri, Esenler, Başakşehir, Tuzla, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş'ta mülkiyeti İBB'ye ait olan ve imar planlarında değişik fonksiyonlardaki toplam 295 bin metrekare alanın park alanına çevrilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teklifte bulundu.

İBB Meclisi de bunu İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale etti. Teklif üzerinde çalışan İmar ve Bayındırlık Komisyonu teklifi uygun bularak raporunu İBB Meclisi'ne sundu.

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CHP YEŞİLE HAYIR DEDİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18 Ekim 2019 Cuma günkü oturumunda görüşülerek oylandı. CHP'li ve İYİ Partili Meclis Üyeleri, teklifin meclise geliş şeklinin usule aykırı olduğunu iddia ederek hayır oyu kullandılar. Rapor, Ak Parti ve MHP'li Meclis Üyelerin oyu ile kabul edildi.

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GÖKSU TWİTTER'DEN PAYLAŞTI

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu kararı Twitter hesabından duyurdu. Göksu paylaşımında, "İBB AK Parti Grubumuzun teklifi, CHP Grubunun HAYIR oyuna rağmen 320 bin metrekare parselin 295 bin metrekaresini daha İstanbulumuza yeşil alan olarak kazandırdık. Beşiktaş, Şişli, Esenler, Eyüpsultan, Tuzla, Başakşehir ve Kağıthane ilçelerimizde bulunan bu alanlar tüm İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.