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'da soruşturmasında 20 gözaltı kararı

'da, /'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında '' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:49
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
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