Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT'lilerin skandalları bitmiyor! Kadınlar tuvaletine girdi!

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nün aralarına yeni katılan üyelerine gönderdiği mailde İstiklal Marşı ile dalga geçtikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi de üyelerden Berat Karaduman'ın kadınlar tuvaletinde bir skandala imza attı.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Berat Karaduman adlı LGBT Kulübü üyesinin kadınlar tuvaletini kullandığı ifade edildi. LGBT üyesi Berat Karaduman'ın Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü içerisinde kadınların olduğu kadın tuvaletini daha önce de kullandığı belirtildi.

İSTİKLAL MARŞI'YLA DA DALGA GEÇTİLER

Eylemlerinde kendi tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek sokakları savaş alanına çeviren LGBT'liler, saygısızca tüm değerlere saldırmayı sürdürüypr. LGBT'liler bu kez İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını değiştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nün yeni üyelerine gönderdiği 'hoşgeldin' mailinin ortaya çıkmasıyla söz konusu skandal gözler önüne serildi. Daha önce de İslam dünyasının değerlerinden 3 Aylar ile "Şaban ve Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartıyla saldıran LGBT'liler, bu kez de İstiklal Marşı'nı kendilerine göre değiştirdi.