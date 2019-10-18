Köylü ve çiftçi, inekleriyle Saraçhane binasında eyleme hazırlanıyor!

SABAH'a konuşan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde Çatalca'ya geldiği ve Çatalca'daki mitingde, 'Arkadaşlar sütü buradan, sizden, üreticiden alacağım, toplayacağım ve Halk Süt olarak insanlara bedava dağıtacağım. Çatalca'da sözünü veriyorum' dediğini hatırlatarak, "Şimdi ne değişti de sütü İzmir'den alıyor?" diye sordu.





Demir, köylü ve çiftçilerin asil insanlar olduğunu belirterek, "Benim derdim üreticilerin sütünü satabilmek. Köylü ve çiftçiye verilen söz tutulmazsa bütün hayvanlarımızı Saraçhane önüne götüreceğim" ifadelerini kullandı.





KÖYLÜLER, 'BE ŞU ADAMLA KONUŞSANA. HANİ BİZİM SÜTÜMÜZÜ ALACAKTI?' DİYE SORUYOR



Ömer Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt projesi kapsamında İzmir'le irtibata geçtiğini duyduklarında harekete geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Biz de Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istedik ve bize randevu vermesini talep ettik. Yanlışlık var. Seçimde söz verdiler. İstanbul Ziraat Odası Başkanı olarak bana köylü soruyor: 'Be canım şu adamla konuşsana. Hani bizim sütümüzü alacaktı? Bizden süt alacaktı? Şimdi ne oldu da sütü İzmir'den alıyoruz? Ne değişti? Bize niye söz verdi? Ekrem İmamoğlu bize beş ay önce söz verdi. Bugün ne değişti? O kadar uzak yoldan sütü getirmenin gerekçeleri neler?'





BENİM DERDİM ÜRETİCİLERİN SÜTÜNÜ SATABİLMEK



"Ben Ekrem İmamoğlu'na randevu talebimde bulundum. Genel Sekreter Yardımcısı ve değişik yetkililer bu işi uzatmaya gidiyor. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanından randevu alamadığını ve görüşemediğini basına çıkıp söylüyordu. Ekrem İmamoğlu köylüye ve çiftçiye söz verdiniz. Köylü ve çiftçi, 'Neden sütü almıyor da, İzmir'den alıyor?' diye soruyor. Benim derdim üreticilerin sütünü satabilmek ve daha değerli hale getirmek. Yoksa ben inekleri alıp giderim Saraçhane'ye ama ben siyasi hesabın içerisinde değilim. Ben üreticiye verilen sözü bir politikacı ve siyasetçinin tutmasını istiyorum. Yoksa bu milleti yola da çıkarırım. Bu milleti E-5'te de yürütürüm. Bu milleti Saraçhane önüne hayvanlarla beraber getiririm. İneklerin yanına gideceğim, bir fotoğraf da çekileceğim. Fotoğrafın altına 'Bize söz verdin, neden bizim sütümüzü almıyorsun?' ifadelerini yazacağım.





KÖYLÜ VE ÇİFTÇİ, SÜTÜNÜN DEĞERLENECEĞİ GEREKÇESİYLE OY VERDİ



"Köylü ve çiftçi, sütünün alınacağı, değerleneceği ve sütü satmakta sıkıntı yaşamayacağı gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Şimdi ne oldu? Benim derdim Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözü tutturup köylünün malının alınması…





SÖZ TUTULMAZSA BÜTÜN HAYVANLARI SARAÇHANE ÖNÜNE GÖTÜRECEĞİM



"Köylü ve çiftçi temsilcileri sakin, kendi halinde asil insanlardır. Bu asil insanlar bir yere kadar dururlar. Ardından bütün hayvanlarıyla Saraçhane önüne götüreceğim. Burada bırakmayacağım. Ülkenin süreci ve dış olaylarla sıkıntı süreci içindeyiz. Bu süreçte gündem olma derdinde değilim. Ekrem İmamoğlu'na, 'Sütü buradan, üreticiden alacağım, toplayacağım ve Halk Süt olarak insanlara bedava dağıtacağım' şeklindeki sözünü tutturacağım. Çiftçi bu sütünün satılmasını istiyor. Ömer Demir bunu istemiyor. Çiftçilerin temsilcisi Ömer Demir olarak soruyorum: 'Neden bana randevu vermiyorsun? Ekrem İmamoğlu yaptığı eksiği biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun cevap verecek sözü yok. Ekrem İmamoğlu neden sözünü tutmuyorsun? Benim derdim köylü ve çiftçinin ürününün satın alınması…"