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' Şairi' , Başkan Erdoğan'a böyle seslenmişti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Pakdil'in hayatını kaybetmesi sonrası akıllara Başkan Erdoğan ile Pakdil arasındaki "geçmiş olsun" görüşmesi geldi. Pakdil, kendisine geçmişmolsun dileklerini iletmek için arayan Başkan Erdoğan'a "Sevgili Tayyip Bey Selamün Aleyküm" şeklinde seslenmişti.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 15:21
'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil, Başkan Erdoğan'a böyle seslenmişti

'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nuri Pakdil tedavi görüyordu.

Pakdil, Başkan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen isimlerden biri idi.

Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e geçmiş olsun telefonu

ERDOĞAN'LA PAKDİL ARASINDA SAMİMİ DİYALOG

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmişti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüş ve Erdoğan ile Pakdil arasında samimi bir diyalog yaşanmıştı.

Son dakika haberi: Usta yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti!

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'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil, Başkan Erdoğan'a böyle seslenmişti
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